Тернопільщина: проколи хабарників – болючі, але стерпні

Хапуга-«квіткар» розкаявся, задонатив ЗСУ і обійшовся штрафом

У Тернопільському міськрайонному суді прозвучав вирок для заступника начальника Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області.

У серпні минулого року чиновника упіймали на гарячому, коли той одержав неправомірну вигоду у сумі 13 тисяч гривень від представника товариства, яке займалося імпортом квітів із-за кордону. «Такса» посадовця – тисяча гривень за вантажну машину. А оскільки транспортних засобів з квітами за один місяць було ввезено тринадцять, відтак у кишеню хапуги мало лягти тринадцять тисяч.

За що він хотів грошей? За вплив на прийняття рішення працівниками відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фітосанітарної безпеки щодо забезпечення швидкого відібрання зразків об`єктів регулювання (квітів/рослин) необхідних для проведення фітосанітарних експертиз (аналізів).

Досудове слідство кваліфікувало дії посадовця за ч. 2 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Він визнавав вину та на початку року уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання – з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винного, а саме: раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, характеризується позитивно. Обставини, що пом`якшують покарання: щире каяття, належна процесуальна поведінка у ході досудового розслідування, а також згода підозрюваного на перерахування грошових коштів у розмірі 230 000 гривень на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Відтак покарання – у вигляді штрафу в розмірі 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це – 68 тисяч гривень. Суд затвердив угоду.

П’ятсот доларів за посаду тракториста і бронь від мобілізації

Чоловік зустрівся з керівником фермерського господарства з Тернопільського району і просився на роботу трактористом, бо хотів мати бронь від мобілізації. Натомість пропонував йому 500 доларів. Зустріч відбулася у Збаражі. Фермер відмовив і через деякий час повідомив про пропозицію неправомірної вигоди правоохоронним органам. Коли ж поліцейські навідалися до чоловіка додому, той і не відпирався – у всьому зізнався.

У Збаразькому райсуді обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368-3 КК України, – за ознаками пропозиції службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй неправомірну вигоду, за вчинення зазначеною службовою особою дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує таку вигоду.

Оскільки чоловік повністю визнав вину, розкаявся, суд призначив покарання – 100 годин громадських робіт.

Кажуть, що люди заявляють про спроби підкупу через те, що остерігаються провокації хабара. Ймовірно, так воно і є – свого часу «Свобода» писала про хабародавців-гастролерів, які з міченими грошима мандрували від однієї сільської ради до другої (це було до створення громад) і підставляли під кримінал керівників місцевого самоврядування. Таке полювання на відьом багатьом зіпсувало життя.

Ще один недавній приклад – на лаві підсудних опинився чоловік з Підволочищини, який запропонував своєму знайомому 2 тисячі гривень за можливість нарубати дрова у лісі для опалення будинку. Знайомий працює майстром лісу. Останній відмовив і заявив про пропозицію хабара у поліцію.

У судовій залі Підволочиського райсуду чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 354 КК України (пропозиція працівникові підприємства, який не є службовою особою, надати йому неправомірну вигоду за вчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, в інтересах того, хто пропонує таку вигоду). Вирок – штраф у розмірі 110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1870 гривень.

Невдалі спроби підкупити поліцейських

Шістсот доларів пропонував поліцейським водій AUDI, якого у Чортківському районі спинив наряд сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 3 (м. Гусятин). Водія запідозрили у керуванні авто в нетверезому стані. Однак останній відмовився пройти алкотест чи медичне обстеження на стан алкогольного сп`яніння в медичному закладі. Коли ж поліцейські розпочали складання протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, чоловік запропонував хабара.

Відтак, окрім штрафу у сумі 17 тисяч гривень – за керування транспортним засобом у нетверезому стані, чоловік ще й «заробив» кримінальну відповідальність за ч.1 ст.369 КК України і відповідно покарання – 22100 гривень штрафу.

А жителя Тернопільського району за аналогічний злочин засудили у Козівському райсуді до 17 тисяч гривень. Як стало відомо з вироку, поліцейським на планшет прийшло повідомлення про те, що у селі Козівської територіальної громади водій автомобіля ВАЗ бежевого кольору перебуває в стані алкогольного сп`яніння. Наряд з реагування патрульної поліції виявив цей автомобіль – водій мав усі ознаки алкогольного сп’яніння. У процесі спілкування він зробив спробу відкупитися – запропонував 10 тисяч гривень. Поліцейські відмовилися й викликали слідчо-оперативну групу, яка й зафіксувала злочин.