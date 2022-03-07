– Науково-дослідницька школа Базис разом з Viber-спільнотою Школа_інфо проводять освітню ініціативу для учнів початкової та середньої школи України: https://vb.me/school_info.

Щодня публікуватимуть завдання для учнів 1-4 класів. Цього тижня планують запустити програму й для учнів 5-6 класів. Навчальний план містить завдання з англійської мови, математики, логіки, грамоти, науки, читання, фізкультури.

– Академія сучасної освіти А+

Проєкт з онлайн-навчання для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять в Zооm: https://aplus.ua/.

– JAMM School

Дистанційна школа 5-11 класи: https://jammschool.com.ua/.

– Дистанційна школа «Центр освіти «Оптіма» відкрила доступ до річних матеріалів 1-11 класів безкоштовно. Потрібно зареєструватися, вказати свою електронну пошту, і на неї приходить посилання та пароль для входу: https://optima.school/free-education.

– Платформа ThinkGlobal безкоштовно доєднують до живих уроків, надають навчальні матеріали за весь рік і проводять додаткові активності для діток. Стежте на їхній фейсбук-сторінці за розкладом.

– Alterra School Територiя iншого навчання відкриває свою екстернат-платформу ALTERRA ONLINE EXTERNAT. Ви зможете отримати доступ до матеріалів та тестів. Подробиці на їхній фейсбук-сторінці.

– Освітня платформа OkStudy розпочали безкоштовні та щоденні зустрічі онлайн з дітьми від 6 років: танці, ігри, англійська, перегляд фільмів та інше. Розклад оновлюється кожного дня на сторінці і Telegram-каналі: https://t.me/OkStudy137

– Комп‘ютерна Академія ШАГ організувала безкоштовну серію онлайн майстер-класів і тематичних зустрічей для дітей 7-14 років: безпека в Інтернеті, створення та перші кроки для заробітку на NFT, розробка ігор за допомогою Construct. За оновленнями стежте на їхній стоірінці або на сайті: https://od.itstep.org/

– Науковий ліцей Клима Чурю мова. Безкоштовна реєстрація на онлайн уроки і регулярні щоденні зустрічі дітей з психологом: https://bit.ly/3hCf6dm

Програма дає можливість дітям слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, Speaking Club, авторські курси від вчених, митців та цікаві інтерактиви неформальної освіти. Протягом дня плануються регулярні включення психологів.

– ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело»

Всі охочі до кінця навчального року отримують вільний доступ до повного пакету «Слухач» (1-11 класи) для самонавчання – повна шкільна програма. Реєстрація за посиланням https://cdo.org.ua/reg/

– Проєкт School Navigator

Тут можна зареєструватися: https://bit.ly/3sFkZg5, а тут https://www.eduforsafety.com.ua/ знайти як записи уроків, так і уроки в режимі реального часу українською, англійською та російською мовами.

– ГО «Смарт освіта» разом з українськими вчителями проводить пізнавальні онлайн-зустрічі для дітей та підлітків. Щодня оновлений розклад на https://nus.org.ua/ Зустрічі безкоштовні. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина долучилася до таких зустрічей, заповніть анкету: https://bit.ly/34aOXzh.