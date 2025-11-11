Обробка малини восени: підготовка до зими для рясного врожаю

Осіння обробка малини — важливий етап догляду, який забезпечує рясний урожай наступного року та здоров’я рослин.

Після плодоношення кущі потребують уваги, оскільки правильна підготовка допоможе їм пережити зиму й зміцнити кореневу систему.

Yagoda.biz розповідає про ключові етапи догляду за малиною восени.

1. Видалення старих пагонів

Після збору врожаю необхідно обрізати пагони, які вже плодоносили. Вони більше не дадуть ягід, а лише забирають поживні речовини у молодих гілок.

Коли обрізати? Найкращий час для обрізки — одразу після завершення плодоношення, у вересні-жовтні.

Як обрізати? Використовуйте гострі секатори, обрізаючи старі пагони до самої основи, щоб не залишати пеньків.

Порада: Уникайте загущення кущів. Оптимально залишати 8–10 здорових молодих пагонів на кожен кущ.

2. Розпушування та очищення ґрунту

Щоб забезпечити доступ кисню до коренів і запобігти розвитку бур’янів, розпушіть ґрунт навколо кущів.

Як це зробити? Обережно розпушуйте землю на глибину 5–7 см, щоб не пошкодити коріння.

Приберіть сміття. Видаліть опале листя та обрізані пагони, оскільки вони можуть стати джерелом хвороб і шкідників.

3. Внесення добрив

Осіннє підживлення допомагає малині накопичити сили для зимівлі та розвитку навесні.

Органічні добрива

Перегній, компост або торф вносяться з розрахунку 5–6 кг на 1 м².

Це покращує структуру ґрунту і збагачує його поживними речовинами.

Мінеральні добрива

Суперфосфат (30–40 г на 1 м²) і калійно-магнієве добриво (20–30 г на 1 м²) сприяють зміцненню кореневої системи.

Азотні добрива восени не використовуються, щоб не стимулювати ріст зеленої маси.

4. Захист від хвороб і шкідників

Обробка малини від хвороб і шкідників восени дозволяє запобігти їх поширенню навесні.

Фунгіциди. Для профілактики грибкових захворювань (септоріоз, антракноз) обробіть кущі препаратами на основі міді, наприклад, бордоською рідиною (1%).

Інсектициди. Якщо були помічені шкідники (попелиці, малинова муха), обробіть кущі біопрепаратами або спеціальними засобами.

Порада: Завжди дотримуйтеся інструкцій до препаратів і проводьте обробку в суху, безвітряну погоду.

5. Мульчування кущів

Мульча захищає коріння від промерзання, зберігає вологу й покращує структуру ґрунту.

Матеріали для мульчі: тирса, солома, компост, ялиновий лапник або агроволокно.

Як укладати? Розподіліть шар мульчі товщиною 5–10 см навколо основи кущів.

6. Обрізка ремонтантної малини

Для ремонтантних сортів малини рекомендується повністю зрізати всі пагони восени. Це дозволяє уникнути хвороб і забезпечує рівномірне плодоношення наступного року.

7. Полив перед зимівлею

Перед настанням морозів важливо забезпечити достатню вологість ґрунту. Глибокий полив допоможе кореням накопичити вологу для зимівлі.

Висновок

Осіння обробка малини — це комплекс заходів, які допоможуть рослинам залишатися здоровими та продуктивними.

Видалення старих пагонів, розпушування, підживлення, обробка від хвороб і мульчування — ключові кроки, що гарантують успішну зимівлю та рясний урожай наступного року.

Дбайте про свої кущі, і вони віддячать вам солодкими й ароматними ягодами!