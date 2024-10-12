«Нива» зіграла внічию з «Епіцентром»

4 жовтня тернопільська «Нива» у 10-му турі чемпіонату Першої ліги групи «А» зустрічалася на виїзді із камʼянець-подільським «Епіцентром».

Команди розпочали поєдинок на зустрічних курсах і вже на 7 хвилинні тернопільські футболісти вийшли веред. Вадим Сидун вийшов на «побачення» із воротарем господарів та влучним ударом відкрив рахунок у поєдинку – 0:1. Невдовзі, футболісти «Ниви» могли подвоювати рахунок. Андрій Кухарук із дальньої відстані пробив зі штрафного, але голкіпер кам’янчан перевів м’яч на кутовий. Поступово футболісти «Епіцентру» заволоділи територіальною ініціативою та неодноразово загрожували воротам тернополян, але рахунок до кінця першого тайму так і не змінився.

На початку другої половині зустрічі господарі поля створили кілька небезпечних моментів, але надійно зіграв воротар «Ниви». «Епіцентр» продовжував тиснути на ворота тернополян і на 63-й хвилині зрівняв рахунок. Беженар віддав пас Бендеру, а той прокинувши м’яч повз захисника в падінні вразив ворота Іллі Ольхового – 1:1.

Господарі до кінця поєдинку контролювали хід зустрічі, але більше забитих м’ячів вболівальники не побачили.

До речі, це перша нічия вдома для кам’янчан у нинішній першості.

ФК «Епіцентр» – ФК «Нива» – 1:1 (0:1).

Голи: І. Бендера, 63. – В. Сидун, 7.

«Нива»: Ольховий, Вишинський (Михайленко 68), Зінь, Слотюк, Мудрий, Кухарук, Козак (Кицун 83), Сидун, Дорошенко (Посєвкін 74), Гатала (Танчак 83), Різник (Напуда 74)

Заміна: Жупанський, Бац, Михайленко, Танчак, Кицун, Пежинський, Вадовський, Посєвкін, Напуда.

У післяматчевому інтерв’ю головний тренер «Ниви» Юрій Вірт зазначив, що: «Задоволений грою і, можна сказати, результатом. «Епіцентр» дуже добре виглядав у другому таймі і вони мали ряд небезпечних моментів. Але, в цілому, закономірна нічия. Дві команди хотіли перемогти, грали, можна сказати, без середини поля, атака на атаку».

11 тур «Нива» пропускатиме, а у 12 турі 13 жовтня гратиме на виїзді із «Металістом».