«Нива» зіграла внічию із «Буковиною»

19 жовтня тернопільська «Нива» у 13-му турі чемпіонату Першої ліги групи «А» приймала чернівецьку «Буковину».

«Нива», яка проводила свій перший домашній матч під керівництвом Юрія Вірта розпочала гру активніше і вже на 2-й хвилині капітан тернополян Андрій Рiзник метрів з 20-ти завдав удару по воротах чернівчан.

Згодом команди обмінялися гольовими моментами: спочатку Дмитро Галадей з близької відстані влучив у стійку воріт гостей, а за хвилину Андрейчук не зміг вразити ворота Іллі Ольхового з воротарського майданчика.

Загалом перший тайм тривав на зустрічних курсах, команди демонстрували високу швидкість, але практично без гольових моментів.

Проте на 37-й хвилині гравець «Буковини» довгою передачею вивів Гончарука віч-на-віч із воротарем тернополян і гості відкрили рахунок – 0:1. Цей результат так і не змінився до кінця першої половини зустрічі.

На початку другого тайму «Нива», намагаючись змінити хід поєдинку, повністю заволоділа ініціативою. На 49-й хвилині Андрій Рiзник завдавав удару з лінії штрафного майданчика гостей, проте голкіпер «Буковини» відвів загрозу від своїх воірт. За лічені хвилини капітан «Ниви» знову завдавав удару, але м’яч пройшов повз ворота чернівчан.

Тернопільські футболісти продовжували атакувати і їхня наполегливість в середині другого тайму принесла результат. Вадим Сидун на правому фланзі атаки в карному майданчику «Буковини» вийшов на ударну позицію і з другої спроби головою відправив м’яча у сітку воріт суперника – 1:1.

Обидві команди прагнули перемогти – «Буковина» щоби піднятися на 2-е місце турнірної таблиці, а «Нива», щоби залишити останню сходинку і спробувати все ж таки потрапити у кращу четвірку команд групи «А».