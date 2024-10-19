«Нива» зазнала поразки від харківського «Металіста»

13 жовтня тернопільська «Нива» у 12-му турі чемпіонату Першої ліги групи «А» зустрічалася на виїзді в Ужгороді із харківським «Металістом».

Тернополяни розпочали гру активніше і вже на 3-й хвилинні Андрій Різник міг відкривати рахунок у поєдинку, але м’яч після його удару з близької відстані оминувши воротаря влучив у стійку. «Нива» продовжувала атакувати і воротарю «Металіста» довелося виручати команду після ударів Андрія Різника, Дмитра Галадея та Арсентія Дорошенка.

Харківські футболісти здебільшого відповідали контратаками. У другій половині першого тайму гра поступово вирівнялася, обидві команди намагалися демонструвати атакуючий футбол. Тож час від часу небезпечні моменти виникали біля воріт обох команд, але тернопільські футболісти мали більше шансів повести у рахунку.

Вже у компенсований до першого тайму час, пожежа виникла у штрафній «Ниви», яку від пропущеного голу врятував захисник Андрій Зінь.

На початку другого тайму на 53-й хвилині «Металіст» відкрив рахунок. Після подачі кутового на ближній стійці гравець харків’ян головою перевів м’яч на дальню і 36-річний Федорів спрямував його у ворота тернополян – 1:0.

На 62-й хвилині А. Різник міг зрівнювати рахунок, але знову надійно зіграв воротар «Металіста».

Як кажуть у футболі: «Не забиваєш ти, то забивають тобі». Так і сталося у цьому матчі. На 74-й хвилині «Металіст» подвоїв рахунок, відзначився 18-річний вихованець «Металіста» Даніїл Приходько – 2:0.

Тернопільські футболісти намагалися відігратися, але гра попереду у них не клеїлася. «Металіст» впевнено довів поєдинок до переможного завершення.

При рівній грі, про що свідчить статистика ударів – 7 (3 з них у площину воріт):7 (4 в площину), «Нива» втрачає очки.

«Металіст» (Харків) – «Нива» (Тернопіль) – 2:0 (0:0).

Голи: В. Федорів (53), Д. Приходько (74).

«Нива»: Ілля Ольховий, Богдан-Юліан Вишинський (Микита Михайленко, 46), Андрій Зінь, Арсен Слотюк, Максим Мудрий, Богдан Козак, Арсентій Дорошенко, Вадим Сидун, Радіон Посєвкін (Василь Танчак, 79), Дмитро Галадей, Андрій Різник (Валентин Напуда, 63). Запасні: Віталій Жупанський, Мар’ян Бац, Марко Кицун, Максим Пежинський, Максим Вадовський. Головний тренер – Юрій Вірт.

Після цього поєдинку тернопільська «Нива» продовжує займати останню сходинку турнірної таблиці.

У 13 турі 19 жовтня «Нива прийматиме чернівецьку «Буковину».