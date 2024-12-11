«Нива»: трішки статистики першої частини сезону

Дмитро Галадей – лідер за кількістю проведених хвилин на полі.

У першій частині сезону чемпіонату Першої ліги Дмитро Галадей взяв участь у 13 матчах із 14 можливих. 1259 хвилин – саме стільки провів на полі нападник «Ниви», що, звісно, є найкращим показником серед усіх гравців.

Андрій Різник – найкращий бомбардир «Ниви»

Нападник жовто-зелених Андрій Різник за підсумками півріччя у Першій лізі став найкращим бомбардиром команди. Андрій забив 7 мʼячів у 10-ти зіграних матчах чемпіонату.

Авторитетний український спортивний портал Sport Arena назвав 33-х найкращих гравців першого півріччя Першої ліги сезону 2024/2025, куди увійшов капітан «Ниви». Андрій Різник – другий наймолодший дебютант Першої ліги за всю історію, в складі ФК «Тернопіль» дебютував ще в 15 (!) років. Після краху муніципального клубу грав за «Кристал-ЧРК» (Чортків), а також «Агронива» (Заводське) в обласних змаганнях. Від літа 2019 р. – в «Ниві». У 118 матчах чемпіонату та Кубка України Андрій забив 20 м’ячів при 6 асистах, причому, якраз в останні півтора роки дуже значно додав – більше половини набитого та відданого оформив саме після повномасштабного вторгнення.

Друге місце у списку бомбардирів «Ниви» посів Дмитро Галадей, у якого 5 забитих мʼячів в 14 матчах. Третє місце розділили Богдан Козак та Вадим Сидун, у яких по 2 забитих голи.

Андрій Кухарук – найкращий асистент «Ниви» у осінній частині сезону

Досвідчений півзахисник «Ниви» Андрій Кухарук у першій частині сезону, оформив одразу 4 асисти для своїх партнерів по команді, що є найкращим показником серед усіх гравців.

Другу сходинку посів Андрій Бей, у якого 2 точні передачі. По одному асисту оформили четверо гравців «Ниви», а саме Богдан Козак, Андрій Різник, Вадим Сидун та Денис Голуб.