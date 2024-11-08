«Нива» перемогла «Прикарпаття»

3 листопада тернопільська «Нива» у 15-му турі чемпіонату Першої ліги групи «А» приймала івано-франківське «Прикарпаття».

Початок першого тайму був за івано-франківськими футболістами, які заволоділи територіальною ініціативою і більше загрожували воротам господарів. Зокрема, на 11-й хвилині «Прикарпаття» могло відкривати рахунок, але надійно зіграв воротар «Ниви» Ілля Ольховий. Натомість «Нива» намагалася грати на контратаках і це принесло позитивний результат. На 13-й хвилині передачу Вадима Сидуна замкнув Андрій Різник відкривши рахунок у поєдинку – 1:0.

Після пропущеного голу івано-франківці знову взяли м’яч під свій контроль, але пропустили контратаку господарів, під час якої не за правилами у штрафному майданчику зіграли проти Різника. Одинадцятиметровий на 20-й хвилині чітко реалізував Дмитро Галадей – 2:0.

Після другого пропущеного м’яча, гра тривала на зустрічних курсах.

Наприкінці тайму команди обмінялися небезпечними моментами, спочатку удар Різника заблокував захисник гостей, а згодом свою майстерність продемонстрував воротар тернополян, дотягнувшись до м’яча й перевівши його на кутовий.

На останній доданій хвилині до першого тайму «Нива» знову мала непоганий момент, але у гру вчасно вступив воротар «Прикарпаття».

З початком другої половини зустрічі івано-франківські футболісти помчали вперед намагаючись відігратися і створюючи моменти біля воріт «Ниви». Але як у їхніх атакувальних діях, так і у захисті господарів було багато сумбуру. Все ж таки на 57-й хвилині «Прикарпаття» могло скорочувати рахунок у подинку. Після удару їхнього гравця, м’яч зрикошетив і влучив у штангу, перед тим, ще здається кінчиками пальців зумів торкнутися сфери й Ілля Ольховий.

«Нива» намагалася й дальше грати на контратаках, застосовуючи пресинг.

Останні хвилини поєдинку видалися досить напруженими. Якщо на перших доданих секундах до поєдинку «Ниву» врятував Ольховий, то вже на за хвилину він був безсилий після удару Барчука – 2:1. На більше, щоби зрівняти рахунок у поєдинку, у івано-франківців вже не було ні сил, а тим більше – часу. «Нива», нарешті, здобуває свою перемогу і з 10 очками знаходиться на передостанньому місці турнірної таблиці.

ФК «Нива» – ФК «Прикарпаття» – 2:1 (2:0).

«Нива»: І. Ольховий, А. Бей, А. Зінь, А. Слотюк, М. Мудрий, А. Кухарук, А. Дорошенко (В. Напуда, 85), В. Сидун, Р. Посєвкін (С. Давидов, 75), Д. Галадей, А. Різник. Заміна: В. Жупанський, Є. Коломієць, М. Бац, М. Михайленко, В. Танчак, М. Кицун, М. Пежинський, М. Вадовський.

Голи: А. Різник (13), Д. Галадей (20, пен.). – Р. Барчук (90+1).

У 16-му турі 9 листопада «Нива» гратиме на виїзді із волочиським «Агоробізнесом».