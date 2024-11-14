«Нива» перемогла лідера групи

9 листопада тернопільська «Нива» у 16-му турі чемпіонату першої ліги групи «А» зустрічалася в гостях із волочиським «Агоробізнесом».

У першому таймі команди демонстрували більш-менш рівну гру, якщо господарі й володіли незначною територіальною перевагою, то більше небезпечними були контратаки «Ниви», яка могла відкривати рахунок у поєдинку.

На 14-й хвилині з-за меж штрафної пробивав Вадим Сидун, але в руки голкіперу господарів. В середині першого тайму воротар «Агробізнесу» не без труднощів парирував удар від Арсентія Дорошенка. Небезпечно було й біля воріт господарів після розіграшу стандарту, коли після передачі ввірвався у їхню штрафну Андрій Різник. Згодом, знову ж таки, капітан «Ниви» А. Різник небезпечно пробив з-поза меж штрафного майданчика.

Лише наприкінці першого тайму «Агробізнес» міг відкрити рахунок, але як і у всіх нечисленних випадів господарів, надійно зіграв воротар «Ниви» Ілля Ольховий, який вчергове у поєдинках демонструє прекрасну реакцію.

Загалом, за створеними моментами, у першому таймі гостріше діяли тернопільські футболісти. Але рахунок у матчі так і не було відкрито – 0:0.

З початком другої половини зустрічі господарі намагалися знову ж таки грати «першим номером», хоча їм це не дуже вдавалося.

Натомість, одна з контратак «Ниви», виявилося успішною. Гарним ударом рахунок у зустрічі на 55-й хвилині відкрив невтомний Андрій Різник, який з меж штрафної пробив у дальній кут – 0:1.

«Агробізнес» намагався змінити хід поєдинку, непогано зі штрафного пробив Теплий, натомість гості знову небезпечно контратакували, зокрема воротам господарів загрожували Сидун, Галадей, Різник, Козак… Зрештою, Дмитро Галадей таки вразив ворота «Агробізнесу», але ще раніше пролунав свисток судді поєдинку.