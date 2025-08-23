Новий позашляховик передали для захисників 105-ї бригади, – Сергій Надал

Військовослужбовці 3-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони отримали позашляховик Toyota для посилення мобільності підрозділу. Автомобіль забезпечить оперативне пересування захисників у зоні бойових дій та підвищить ефективність виконання поставлених завдань.

Придбання транспортного засобу стало результатом спільних зусиль – автомобіль придбали за кошти благодійників та працівників Тернопільської міської ради.

Особлива роль у реалізації проекту належить благодійному фонду «Колеса Перемоги», який не лише допоміг з придбанням, а й взяв на себе доставку, ремонт та підготовку автомобіля до використання в бойових умовах.

Позашляховик Toyota відрізняється надійністю та прохідністю, що критично важливо для роботи в складних умовах бойових дій. Цей транспортний засіб дозволить підрозділу швидко маневрувати, забезпечувати доставку боєприпасів та здійснювати евакуацію при потребі.

“Дякую нашим воїнам, які мужньо захищають нашу землю. Нехай автомобіль добре служить на шляху до перемоги. Дякую всім, хто допомагає ЗСУ”, – зазначив міский голова Сергій Надал.

Передана техніка суттєво підвищить оперативні можливості батальйону та сприятиме успішному виконанню бойових завдань.

