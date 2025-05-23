Ніжний і дуже смачний: рецепт полуничного тирамісу

Цей тірамісу — це справжній шматочок Італії на вашій кухні. Як приготувати полуничний тирамісу, розповіли на сторінці “Кулінарія Симончук” у Facebook.
“Свіжий, ніжний, яскравий і дуже смачний”, – так розповіла про полуничний десерт його авторка.
Інгредієнти:
- одна упаковка печива “Савоярді”;
- 250 г полуниці + додатково для прикрашання;
- 30 г цукру;
- 250 мл вершків 30–33%;
- 250 г сиру маскарпоне;
- 70–80 г цукрової пудри.
Приготування
- Збийте у блендері полуницю із цукром до однорідності.
- Збийте холодні вершки до загустіння.
- Додайте цукрову пудру й холодний сир маскарпоне.
- Збийте до густої гладкої маси.
- Опустіть печиво в ягідне пюре й викладіть у форму. Зверху трохи полийте ягідним пюре.
- Викладіть крем, а зверху – подрібнену полуницю.
Знову шар печива, знову крем.
- Верхівку прикрасьте полуницею.
- Поставте в холодильник на кілька годин (не менше ніж на чотири-п’ять).