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Ніжний і дуже смачний: рецепт полуничного тирамісу

Для цього десерту потрібно всього 250 г полуниці.

23.05.2025

Ірина Нова

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Поради і розваги, Кухня

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Цей тірамісу — це справжній шматочок Італії на вашій кухні. Як приготувати полуничний тирамісу, розповіли на сторінці “Кулінарія Симончук” у Facebook. 

“Свіжий, ніжний, яскравий і дуже смачний”, – так розповіла про полуничний десерт його авторка.

Інгредієнти:

  • одна упаковка печива “Савоярді”;
  • 250 г полуниці + додатково для прикрашання;
  • 30 г цукру;
  • 250 мл вершків 30–33%;
  • 250 г сиру маскарпоне;
  • 70–80 г цукрової пудри.

Приготування

  • Збийте у блендері полуницю із цукром до однорідності.
  • Збийте холодні вершки до загустіння.
  • Додайте цукрову пудру й холодний сир маскарпоне.
  • Збийте до густої гладкої маси.
  • Опустіть печиво в ягідне пюре й викладіть у форму. Зверху трохи полийте ягідним пюре.
  • Викладіть крем, а зверху – подрібнену полуницю.
    Знову шар печива, знову крем.
  • Верхівку прикрасьте полуницею.
  • Поставте в холодильник на кілька годин (не менше ніж на чотири-п’ять).

Теги: тирамісу, рецепт, кулінарія, кухня, полуниця

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