Ніжний і дуже смачний: рецепт полуничного тирамісу

Цей тірамісу — це справжній шматочок Італії на вашій кухні. Як приготувати полуничний тирамісу, розповіли на сторінці “Кулінарія Симончук” у Facebook.

“Свіжий, ніжний, яскравий і дуже смачний”, – так розповіла про полуничний десерт його авторка.

Інгредієнти:

одна упаковка печива “Савоярді”;

250 г полуниці + додатково для прикрашання;

30 г цукру;

250 мл вершків 30–33%;

250 г сиру маскарпоне;

70–80 г цукрової пудри.

Приготування