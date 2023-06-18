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“Незламна”: легендарна “Пташка” з Тернопільщини зустрілася із президенткою Європарламенту

18.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола зустрілася з українською парамедикинею з “Азовсталі” Катериною Поліщук (позивний – “Пташка”).

Про це Мецола написала у Твіттері.

“Така зворушлива мить зустрічі з Катериною Поліщук – співочою Пташкою Маріуполя. Її пісні під час жахливої облоги Маріуполя уособлювали стійкість України. Ця молода жінка відмовилася здаватися та кинула виклик жаху. Її історія – це історія її країни: незламна”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, українські військові понад 80 днів тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація захисників із заблокованого російськими загарбниками заводу “Азовсталь”, яка тривала кілька днів.

21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, а також десятьох іноземців, які воювали на боці Збройних сил України. Серед них була і медикиня Катерина Поліщук (“Пташка”).

 

 

Джерело: За Збручем

Теги: події, війна з Росією, Пташка з Азовсталі, Катерина Поліщук, “Пташка” з Тернопільщини

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