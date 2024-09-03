Не в’яне і до весни соковита: 5 хитрощів як правильно зберігати моркву

Хитрощі правильного зберігання моркви, щоб була соковита, хрумка, не м’яка і не дерев’яна та не проростала. І щоб шкірка була тонка і можна було ножем шкрябати, а не зрізати.

Як любить зберігатися морква: морквяні секрети

Оптимальна температура зберігання моркви — 0…+3 °C, , інформує Ukr.Media. У +5 °C період спокою коренеплоду закінчується: вона починає проростати!

A вологість повітря близько 85-90%. Занадто сухе повітря морква не любить: швидко в’яне, стає дерев’яною.

Морква не любить інтенсивної вентиляції. І не через вологість повітря: важливий рівень вуглекислого газу, природного консерванту, що уповільнює проростання при підвищених температурах, що зберігає товарний вигляд коренеплоду.

Вважається, рівень СО2 у приміщенні для моркви повинен бути 3-5%. Вимірювати його мало хто буде, але пам’ятає це важливо: не любить морква протягів от і все.

А ще ми остерігаємося “поганих” сусідів, що виділяють етилен, газ, який сприяє швидкому дозріванню плодів. Це яблука, гарбуз, груші. Бажано зберігати їх окремо, або в тарі (мішках, наприклад), якщо поряд.

Як зберігати моркву та зберегти: 5 хитрощів

1. Прибирати не дуже рано, припинивши полив за 10 днів у середньому: інакше буде надто соковита, швидко пов’яне. Але й не пізно: у сиру погоду коренеплоди вологи набирають, швидко псуються. Та й переростають.

2. Важливо швидко обрізати бадилля! Розкладаємо прямо на підлозі тонким шаром. Повинна просохнути земля на коренеплодах, та й сама шкірка. Але – через кілька годин важливо почати обрізати бадилля: не обріжете швидко, хоча б того ж дня — в’яне на очах. Обрізаючи, не залишаємо “хвостиків!”

Якщо волосоподібного коріння забагато, підсохлі можна і обірвати. “Живі” не обриваємо — щоб не пошкодити ще тонку шкірку.

Чому морква в’яне? Можливо, бадилля з коренеплоду “тягне” вологу. Або інша причина — але це факт.

3. Не миємо моркву! Багато городників миють, особливо для зберігання в поліетилені. Для моркви ідеальний варіант — сухий спосіб, тобто просто в льоху, не надто сухому. А великі груди землі можна і рукавичкою зняти.

4. Не поспішати! Після того, як морква просохне на полі, викладаємо або в льох, або в сарай. На кілька днів.

Навіщо? Шкірка має стати міцнішою, трохи загрубіти. Якщо відразу закласти на зберігання, надто соковиті, пошкоджені екземпляри за неідеальних умов швидко в’януть і псуються.

Так, первозданної краси моркви не буде як на картинці — але вона дуже гарна для зберігання.