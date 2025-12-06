Не платиш аліменти – втратиш майно і свободу

Батьки, які ухиляються від сплати аліментів, можуть втратити автомобіль, квартиру чи інше майно, а в найгіршому разі — опинитися за ґратами. Про це знову нагадало Міністерство юстиції України.
Якщо боржник приховує доходи й не платить три місяці і більше, його вносять до Єдиного реєстру боржників. Далі виконавча служба має право:
«Коли зарплати чи пенсії немає або її недостатньо — продаємо майно. Це законний і ефективний спосіб повернути дитині належне», — наголошують у Мін’юсті.
За злісне ухилення (ст. 164 ККУ) передбачено:
За даними Мін’юсту, завдяки жорстким заходам за останні роки стягнуто мільярди гривень заборгованості. Водночас відомство закликає батьків не доводити справу до крайнощів і виконувати свій обов’язок добровільно.
Дитина не має страждати через безвідповідальність дорослих.