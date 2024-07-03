Наступного тижня у Тернополі перекриють одну із вулиць

У Тернополі з 8 липня частково перекриють руху транспорту на вулиці Михайла Грушевського.

“На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про часткове перекриття руху транспорту з 08 липня по 14 серпня на вулиці Михайла Грушевського, що на ділянці дороги від перехрестя вулиць Соломії Крушельницької – Білецької до житлового будинку за адресою вул. Замкова,4, – інформують у міській раді.

На цьому об’єкті виконуватимуть роботи з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського та ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах.

На ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху (додаються).