Тернопільські військові вкотре відзначилися своєю сміливістю. Високу нагороду, орден “За мужність”, від президента України Володимира Зеленського отримав військовослужбовець з Тернопільщини.
Як повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація, президент України Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня військового з Тернопільщини.
Високу державну нагороду за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі отримав військовослужбовець 44-ої окремої артилерійської бригади, командир гармати, молодший сержант Довгалюк Роман Анатолійович.