Народні депутати напрацьовують закон про демобілізацію, а мобілізацію продовжуватимуть

Зараз ще невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує міністерство.

Міністерство оборони України планує доопрацювати законопроєкт, який визначає порядок та умови звільнення військовослужбовців під час воєнного стану, до 18 грудня. Про це заявив Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Комітет офіційно звернувся до Міністерства оборони з запитом щодо цього законопроєкту, і в отриманій відповіді йдеться, що відповідно до плану міністерства, документ має бути готовий до зазначеної дати.

Поки що не відомо, які механізми звільнення передбачатиме цей проєкт. За словами народного депутата Федора Веніславського, члени комітету наполягають на необхідності врегулювання термінів служби, але вважають, що зараз піднімати питання про обов’язкову демобілізацію недоцільно, враховуючи зростання кількості російських військ на території України. Веніславський також згадав, що навесні Верховна Рада рекомендувала уряду підготувати цей законопроєкт, але на розгляд він ще не поданий.

А міністр оборони Рустем Умєров анонсував продовження мобілізації в наступному році для виконання завдань військової стратегії.

Він підкреслив, що, зважаючи на потреби економіки, влітку Кабінет Міністрів уже затвердив резервування робітників, але мобілізація залишатиметься пріоритетом. Умєров закликав підприємства та організації обговорювати потреби у додатковому резервуванні, щоб спільно розробляти рішення.