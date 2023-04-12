Нардеп з Тернопільщини зареєстрував постанову, яка скасовує повернення доплат військовим

На розгляд Верховної Ради винесено проект постанови, яка передбачає скасування повернення доплат у розмірі 30 тисяч гривень. Його ініціатором є уродженець Тернопільщини, представник партії “Голос” Володимир Цабаль.

Про це повідомляють на сторінці Збаразького оперативного штабу.

“Наш земляк, уродженець Кременця, народний депутат України Цабаль Володимир Володимирович вніс до Верховної ради України проект постанови, яка скасовує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим! Тобто, голова Верховної ради та Президент тепер не можуть підписати Закон, який був прийнятий 10 квітня 2023 року та повертав військовим доплату 30 тис грн”, – ідеться у дописі.

У коментарях до повідомлення деякі користувачі пропонують відправити ініціатора законопроекту на передову, “нехай окопи риє для хлопців”.

Довідково

Цабаль Володимир Володимирович (нар. 25 квітня 1985, м. Кременець, Тернопільська область) — український економіст, Народний депутат Верховної Ради IX скликання, обраний від політичної партії «Голос». Секретар комітету з питань бюджету у Верховній Раді України IX скликання — обраний 29 серпня 2019 року.

Вищу освіту отримав у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», бакалавр за спеціальністю «економічна теорія».

У Сінгапурі закінчив бізнес-школу INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires), де отримав ступінь магістра з бізнес-адміністрування (MBA).

Проживає у місті Буча Київської області.