“В Тернополі не було прецендентів по збиттю іранських шахідів, – повідомив голова тернопільської ОВА. – Люди насправді на руках мають велику кількість зброї, з однієї сторони це добре, бо вони свідомі, і розуміють, що в країні війна, і треба захищатися, але з другої сторони – чому все ж таки небезпечно збивати шахіди – він несе в собі заряд який може взірватися в будь-який час. Збивши цей шахід він може здетонувати, впасти на житловий будинок і нанести ще більше шкоди. Тому давайте ми ці речі довіримо нашим військовим, ЗСУ, поліції, СБУ, а ось що можуть зробити прості люди, побачивши шахіда – банально – набрати 102 і сказати, де ви його бачили, цього буде достатньо. Цей шахід буде знищено. Над Тернопільщиною шахідів ще не збивали і дай би Бог, щоб їх тут не було”.