Понеділок, 31 жовтня, розпочався не з кави, а – повітряної тривоги. На Тернопільщині вона триває від 07.24. Наразі відомо про прильоти по об’єктах критичної інфраструктури Черкащини, Чернівеччина, Запоріжжя, Києва, Київщини та Харківщини. Укрнеенерго попереджає про можливі аварійні відключення електроенергії по всій Україні. На Вінниччині збита рашистська ракета впала на цивільні об’єкти. Є руйнування, загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби та ДСНС. 09.13 А ось ракета орків, що прилетіла на Миколаївщину – розвернулася й рушила назад. Політ крилатої з «логічним мисленням» в соцмережі виклав очліьник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 09.20. Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії! «Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об’єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль, – сповістив у сомрежах заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Служби працюють над ліквідацією наслідків». 09.36 – падіння уламків ракет на Хмельниччині.