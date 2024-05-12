НАБУ викрило розтрату 8,3 млн грн на Чортківському хлібокомбінаті

Троє осіб підозрюються у розтраті коштів на ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів». А саме – колишній директор, начальник дільниці і голова фермерського господарства. Про це повідомили на сайті НАБУ і САП.

За даними слідства, у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього комбінат сплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума збитків – 8,3 млн грн.

Відтак, 9 травня 2024 року про підозру повідомили: