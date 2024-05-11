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Держпідприємство на Тернопільщині незаконно вирубало дерев на чверть мільйона 

11.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Офіційно

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За поданням Тернопільської обласної прокуратури відкрито провадження, щодо державного підприємства з вимогою сплатити 265 тис грн шкоди, завданої незаконною рубкою дерев.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури подали позов до суду з вимогою про стягнення 265 тис грн шкоди, заподіяної незаконною рубкою лісу на ввіреній території, з однієї з регіональних філій ДП «Ліси України».

Факт незаконної рубки встановили фахівці Департаменту безпеки ДП «Ліси України», які звернулись до прокуратури. Відтак прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури подали відповідний позов до суду.

На Тернопільщині за рік більш ніж удвічі зросла кількість гривневих мільйонерів

 

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Теги: Тернопільщина, Тернопільська обласна прокуратура, незаконна вирубка лісу

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