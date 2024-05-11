Держпідприємство на Тернопільщині незаконно вирубало дерев на чверть мільйона

За поданням Тернопільської обласної прокуратури відкрито провадження, щодо державного підприємства з вимогою сплатити 265 тис грн шкоди, завданої незаконною рубкою дерев.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури подали позов до суду з вимогою про стягнення 265 тис грн шкоди, заподіяної незаконною рубкою лісу на ввіреній території, з однієї з регіональних філій ДП «Ліси України».

Факт незаконної рубки встановили фахівці Департаменту безпеки ДП «Ліси України», які звернулись до прокуратури. Відтак прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури подали відповідний позов до суду.