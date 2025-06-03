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На якій відстані краще садити кавуни на городі — поради

03.06.2025

Ірина Нова

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Поради і розваги, Сад і город

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Досвідчені городники розповіли, на якій відстані краще за все сіяти насіння кавунів і як правильно це робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Скільки відступати між лунками при посадці кавунів на городі

Щоб врожай кавунів дійсно вийшов гарним, треба не тільки його правильно доглядати, а й посадити належним чином. Причому, в цьому випадку не йдеться тільки при те, як сіяти насіння. Тут важливо і відстань, на якій ви це робите.

При посадці кавунів варто між рослинами відступати десь один метр відстані, а між рядами — приблизно два метра. Якщо у вас маленька ділянка, міжряддя можна скоротити. Однак, ні в якому разі не сійте насіння занадто щільно.

Як правильно садити кавуни

Щоб покращити ріст рослин, додавайте до кожної лунки з насінням кавунів перегній, компост або деревну золу, змішані із землею. Потім до кожної лунки покладіть по одній пророщеній насінини, а якщо воно ще сухе, кладіть по дві.

Щоб насіння було в теплі, накрийте грядки до моменту появи перших сходів агроволокном чи плівкою. Після посіву насіння обережно ущільніть землю в лунках і ретельно полийте теплою водою. Це активізує процес проростання насіння і сприятиме рівномірному розвитку кавунів.

Дотримання цих простих, але дуже важливих рекомендацій допоможе вам виростити смачні та великі кавуни навіть у тих регіонах України, де не так вже і багато шансів це зробити.

Як визначити готовність кавунів та динь до збору

Джерело: Новини.LIVE

Теги: кавуни, корисні поради, город, посадка насіння

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