Як визначити готовність кавунів та динь до збору

Кавуни і дині – це не лише смачні, але й дуже популярні ягоди влітку. Правильний час для збору урожаю грає важливу роль у якості й смаку плодів. Як правильно визначити момент збору кавунів та динь, розповідає Pixelinform.

Основні ознаки готовності до збору

Існує кілька ключових ознак, які можуть допомогти вам зрозуміти, що ваші кавуни і дини готові до збору:

1. Зміна кольору

Кавуни та дини набувають характерного кольору, який свідчить про їх зрілість. Кавуни зазвичай стають темно-зеленими, а дині – жовтуватими або кремовими.

2. Сухий хвостик

Однією з найнадійніших ознак готовності кавуна або дині є стан їх хвостика. Якщо хвостик сухий і коричневий, це означає, що плід уже дозрів.

3. Звук при постукуванні

Постукати по плодам – вже давнє правило. Зрілі кавуни видають глухий звук, тоді як недостиглі – більш дзвінкий.

4. Величина плода

Визначте, чи досягли ваші кавуни та дині достатніх розмірів. В ідеалі, плоди мають мати відповідні для свого сорту габарити.

Коли саме збирати урожай?

Зазвичай, урожай кавунів збирають наприкінці літа або на початку осені. Однак точний час збору може залежати від сорту та умов вирощування.

Певні регіони

Важливо враховувати кліматичні умови вашого регіону. У південних районах кавуни і дині можуть дозрівати раніше, ніж у північних.

Поради для зберігання

Після збору важливо знати, як правильно зберігати плоди. Зберігайте їх у прохолодному місці і уникайте прямих сонячних променів. Так ви зможете продовжити їх свіжість і смакові якості.

Збираючи врожай кавунів і динь, важливо дотримуватися рекомендацій щодо їх готовності. Спостерігаючи за змінами у плодах, ви зможете насолоджуватися смачною й ароматною продукцією, вирощеною власними руками.