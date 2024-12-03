На війні загинув тернополянин Артем Кириченко

1 грудня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув воїн Артем Кириченко з Тернополя.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“Знову чорна звістка для нашої громади. Загинув наш земляк Кириченко Артем Андрійович. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху, віддаючи все заради свободи. Герой загинув 1 грудня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна та світла пам’ять Захиснику України!” – йдеться у повідомленні.