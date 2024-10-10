На війні загинув артилерист зі Збаражчини Василь Заєць

Збаражчина знову у невимовній скорботі… Загинув наш земляк із Заруддя старший солдат Василь Заєць.

41-річний воїн став на захист України з першого дня повномасштабного вторгнення російського агресора. Служив в артилерійському дивізіоні. Авіаційний удар по позиціях артилеристів поблизу населеного пункту Преображенка Запорізької області обірвав молоде життя 8 жовтня.

“Щиро співчуваємо осиротілим доньці та сину, батькам, дружині, усій родині та близьким. Траурний кортеж будемо зустрічати завтра, 10 жовтня. Маршрут проляже через Чернихівці. О 13 годині у Сквері Героїв відбудеться панахида. Далі процесія попрямує до рідної оселі захисника у Заруддя, де відбудеться парастас. Чин похорону – у п’ятницю, 11 жовтня, об 11 год. Просимо прийти і належно вшанувати Героя, який віддав життя за українську Незалежність”, – ідеться у повідомленні мера Збаража.

Джерело: міський голова Збаража Роман Полікровський.