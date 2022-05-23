До місця події направлено чергові караули 22 державного пожежно-рятувального поста та 6 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного упраління, а також залучено бійців місцевої пожежної команди села Яблунів.

21 травня о 13:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території готельно- розважального комплексу в селі Оришківці Копичинецької територіальної громади Чортківського району.

Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців о 14:39 пожеду вдалося локалізувати на площі 400 м.кв., а о 16:25 ліквідувати.

Вогнем знищено горище басейну на площі 100 м.кв, 2 пластикових вікна, 3 дерев’яних дверей, облицювання стін та стелі на площі 100 м.кв., покриття АЗС на площі 20 м.кв. Пошкоджено облицювання стін та стелі басейну, дерев’яну обрешітку та покриття на площі 355 м.кв., 3 металопластикових вікна, покриття АЗС на площі 45 м. кв.

До гасіння пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу служби порятунку.

Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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