На Тернопільщині змолотили перший мільйон тонн зерна

На Тернопільщині закінчують збір ранніх зернових культур. Змолотили перший мільйон тонн зерна.

Про це під час брифінгу розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, зібрали мільйон 100 тисяч тонн ранніх зернових. Каже, це 70% від всього їх урожаю.

“Валовий збір повною мірою забезпечує продовольчу безпеку області при потребі в межах 150 тисяч тонн. Пшениці зібрано 935 тисяч тонн при урожайності 56,7 центнера. Це плюс до попереднього року 1,4 центнера на кожному гектарі. Підходить до завершення — залишилося ще в межах 10 тисяч тонн. Взялися до збирання ярого ячменю, якого зібрано на сьогоднішній день майже 20%. Озимий ячмінь зібрано. Це 15 тисяч гектарів. Валовий збір — 92,6 тисяч тонн. Ярий ячмінь — 20% зібрано. Це 63 тисячі тонн валовий збір. Озима пшениця зібрано 91%. Тобто вже 161 тисяча — зібрано й обмолочено; валовий збір — 916. І взялися до збирання ярої, якої зібрано 26%. Горох найперший був у збиранні. Намолочено 10 тисяч тонн. Якщо говорити ще про інші культури: ріпак — практично завершено збирання. Озимого ріпаку валовий збір становить майже 300 тисяч тонн. Хотів би відмітити: дещо нижча врожайність, порівняно з попереднім роком, але вона досить пристойна — в межах 4 тонн з кожного гектара намолочено ріпаку”.

Як розповів Володимир Стахів, урожай пізніх культур почнуть збирати восени. Це здебільшого кукурудза і цукровий буряк.