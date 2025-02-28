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На Тернопільщині жінка загинула під час спалювання сухої трави

28.02.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Про зникнення 66-річної жінки повідомила жителька Чортківського району. Вона розповіла, що вже добу не може зв’язатися із жінкою, але знає, що вона напередодні планувала йти в поле, аби спалювати сухостій.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Під час перевірки території правоохоронці в полі знайшли обгоріле тіло 66-річної жінки. Інших слідів насильницької смерті експерт не виявив.

Що стало причиною смерті стане відомо після проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Теги: Тернопільщина, паліїї трави, загинула жінка

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