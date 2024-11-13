На Тернопільщині засудили шахрайку, яка виманила у військового понад 54 000 гривень

Слідчі Чортківського районного управління поліції завершили досудове розслідування щодо шахрайки, яка виманювала гроші у військового за допомогою вигаданих історій.

Зловмисниця – 20-річна жителька Білобожницької громади, яка вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Як встановили правоохоронці, вона зареєструвала акаунт на сайті знайомств, при цьому завантажила фотографії сторонньої особи для приховування інформації про себе.

На початку 2024 року фігурантка познайомилася з чоловіком, який розповів, що служить в ЗСУ. Вони листувалися тривалий час, а у серпні підозрювана почала розповідати товаришу, що начебто має проблеми зі здоров’ям. Потім вигадала хворобу своєї дитини та, зрештою, заявила, що помер її брат. Вигадуючи всі ці обставини, вона просила кошти для розв’язання проблем.

Потерпілий, намагаючись їй допомогти, декілька разів здійснив грошові перекази. Загальна сума становить понад 54 000 гривень. Лише після того, як зловмисниця почала вимагати ще більше, чоловік запідозрив обман і звернувся за допомогою до поліцейських.

Слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів для доведення вини фігурантки та скерували до суду обвинувальний акт. Зловмисниця обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує аферистці – до трьох років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснювала Чортківська окружна прокуратура.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області