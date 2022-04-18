Тернопільській обласній раді пропонують звернутися до територіальних парафій УПЦ, що перебувають в єдності з московським патріархатом, з проханням змінити конфесію на Православну Церкву України, яка була утворена в процесі Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року.

Про це йдеться у тексті петиції, зареєстрованій на сайті облради.

Окрім цього, авторка петиції Кударевко Леся Володимирівна закликає Тернопільську обласну раду підтримати законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні.

– московія нагло та підло напала на Україну і її армія вбиває, гвалтує українське населення уже більше місяця, а ще раніше – багато років. За цей час війни убито кілька тисяч українських мирних громадян. Московія погрожує повним винищенням українців, захопленням усіх її територій, руйнуванням міст та сіл нашої держави. Тим часом, московська церква продовжує своє існування і діяльність в Україні. В московії, як відомо з багаточисленних відео, московські попи освячують зброю, якою рашисти їдуть вбивати українських воїнів. Уже давно розпочався рух в Україні серед мирян щодо переходу з московського патріархату до Православної Церкви України. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення москалів, цей процес гальмується прихильниками УПЦ МП, попри бажання вірян змінити конфесію. І хоча уже більше 50 релігійних громад вирішили вийти з підпорядкування московського патріархату та РПЦ. Але насправді це дуже мала кількість, – йдеться у тексті петиції.

Існує потреба в підсиленні бажання переходу українських парафіян до справжнього православ’я, а не вірувати в облудне московське, наголошує авторка ініціативи.

– Сьогодні московська церква уже на приватній власності дозволяє будувати свої церкви, що є повністю неприпустимим. Тому для підсилення процесу мирного переходу з московського патріархату Тернопільська обласна рада має звернутися до територіальних парафій УПЦ, що перебувають в єдності з московським патріархатом, з проханням змінити конфесію на Православну Церкву України, яка була утворена в процесі Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року. Також вважаю за необхідне Тернопільській обласній раді підтримати законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні,– підсумували у петиції.

Збір підписів триватиме ще 84 дні. За таку ідею уже проголосували 68 осіб, необхідно 1000 голосів.

Нагадаємо, днями голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко закликав вирішувати питання московського патріархату згідно з законом. Він нагадав жителям області про ухвалений парламентом закон «Про колаборацію», згідно якому всі, хто співпрацює з країною-агресором, нестимуть за це кримінальну відповідальність.