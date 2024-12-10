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На Тернопільщині за службову недбалість судитимуть посадовця комунальної установи

10.12.2024

Ірина Нова

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Кримінал, Новини, Тернопільщина

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Через службову недбалість в.о. директора комунальної установи на Тернопільщині з бюджету безпідставно виплатили понад 670 тис грн на дрова.

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця комунальної установи, обвинуваченого у службовій недбалості при закупівлі дров (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, виконувач обов’язків керівника комунального підприємства, в порушення законодавства та принципів закупівлі щодо максимальної економії, не проаналізувавши цін на ринку на дрова, провів їх закупівлю по цінах, вищих ніж в інших постачальників. Через його дії безпідставно витрачено понад 670 тис грн бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування обвинуваченого відсторонено від посади виконувача обов’язків керівника комунального підприємства.

З метою відшкодування завданих бюджету збитків прокурором пред’явлено цивільний позов. Досудове розслідування здійснювалося слідчими поліції.

 

Теги: Тернопільщина, Тернопільська обласна прокуратура, судитимуть

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