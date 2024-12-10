На Тернопільщині за службову недбалість судитимуть посадовця комунальної установи

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця комунальної установи, обвинуваченого у службовій недбалості при закупівлі дров (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, виконувач обов’язків керівника комунального підприємства, в порушення законодавства та принципів закупівлі щодо максимальної економії, не проаналізувавши цін на ринку на дрова, провів їх закупівлю по цінах, вищих ніж в інших постачальників. Через його дії безпідставно витрачено понад 670 тис грн бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування обвинуваченого відсторонено від посади виконувача обов’язків керівника комунального підприємства.

З метою відшкодування завданих бюджету збитків прокурором пред’явлено цивільний позов. Досудове розслідування здійснювалося слідчими поліції.