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На Тернопільщині з початку року у ДТП загинули 15 людей: коли найчастіше трапляються аварії

13.05.2024

Зоряна Деркач

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Події, Офіційно, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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Про аварійність на дорогах Тернопільщини в цифрах розповіли у патрульній поліції краї. Окрім того у пресслужбі навели статистику ДТП з постраждалими. 
У період з 1 січня — 30 квітня 2024 року в Тернопільській області сталося 137 ДТП з постраждалими. У ДТП 15 людей загинуло та ще 180 — отримали травми різного ступеня тяжкості.
Найчастіше аварії з постраждалими відбулися у п’ятницю та неділю (34 % від усіх ДТП з постраждалими).
 Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 11-ту та 19-ту годину (в цей час сталося 24 % від усіх ДТП з постраждалими).

Основними причинами автопригод з постраждалими є:

– перевищення безпечної швидкості — 43 ДТП;
– порушення правил маневрування — 32 ДТП;
 – порушення правил проїзду пішохідних переходів — 17 ДТП;
 – порушення правил проїзду перехресть — 11 ДТП.
Правила дорожнього руху єдині для всіх! Водії, не порушуйте ПДР, пам’ятайте, що порушення елементарного правила безпеки може призвести до трагічних наслідків.

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Джерело: Патрульна поліція Тернопільської області

Теги: загиблі, Тернопільщина, ДТП

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