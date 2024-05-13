На Тернопільщині з початку року у ДТП загинули 15 людей: коли найчастіше трапляються аварії

У період з 1 січня — 30 квітня 2024 року в Тернопільській області сталося 137 ДТП з постраждалими. У ДТП 15 людей загинуло та ще 180 — отримали травми різного ступеня тяжкості.
Найчастіше аварії з постраждалими відбулися у п’ятницю та неділю (34 % від усіх ДТП з постраждалими).
Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 11-ту та 19-ту годину (в цей час сталося 24 % від усіх ДТП з постраждалими).
Правила дорожнього руху єдині для всіх! Водії, не порушуйте ПДР, пам’ятайте, що порушення елементарного правила безпеки може призвести до трагічних наслідків.