На Тернопільщині викрили шахрайську схему з гуманітарними авто на майже 2 мільйони гривень

Слідчі Тернопільської поліції оголосили підозру трьом учасникам організованої злочинної групи (ОЗГ), які налагодили шахрайську схему з реалізації автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для Збройних Сил України та благодійних організацій.

Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції та департаментом контррозвідки СБУ.

Організатором схеми виявився житель Львівської області, який залучив до злочинної діяльності жителя Чортківського району та хмельничанина.

Протягом 2023-2024 років зловмисники, використовуючи підроблені документи від благодійних організацій, завозили автомобілі як гуманітарну допомогу, а потім продавали їх через інтернет за ціною від 2,5 до 7,5 тисяч доларів. Встановлено, що таким чином було реалізовано вісім транспортних засобів, а до державного бюджету не сплачено майже 2 мільйони гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене організованою групою).

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.