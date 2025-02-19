На Тернопільщині відзначили лауреатів конкурсу «Людина року-2024»

У неділю у Збаразькому замку відбулося нагородження кращих, знакових особистостей нашого краю. Конкурс «Людина року-2024» організатори провели у двадцять четвертий раз, так що наступний рік буде ювілейним.

За цей час його лауреатами стало майже 300 людей різного віку, різних спеціальностей та життєвих пріоритетів. Цьогоріч нагороди отримали 11 кращих синів та дочок Тернопілля.

Тішить, що переважна більшість нагороджених – це наші відважні захисники Збройних Сил України, волонтери, які активно допомагають фронту, а також медики, що повертають зранених бійців до життя.

Голова журі конкурсу Олег Караванський, розповів, що провести такий захід у час війни з одного боку приємно, а з іншого відповідально, адже його організатори розуміють, що своєрідне свято затьмарює війна. Але, на його переконання, і у такий складний час хочеться відзначити тих, хто живе і працює заради України, бореться за її волю, забезпечує духовний фронт.

Добрі слова про лауреатів супроводжували відео та розповіді тих, хто їх представляв, адже захід проходив у невимушеній домашній, щирій обстановці.

Про кожного лауреата конкурсу «Людина року-2024» теплими словами говорили, ті, хто завітав на імпрезу до Збаража, адже захід проходив у Збаразькому замку. Також сюди приїхали підтримати рідних, друзів, колег по роботі, ті, хто їх просто любить, ними захоплюється.

Урочини, що провів громадський діяч, поет, науковець, викладач Олег Герман, розпочали з хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять тих, хто загинув за Україну. Мистецьке дійство «Людина року» розпочали та закінчили молитвами, щирими словами, духівники УГКЦ та ПЦУ.

Заснували обласний конкурс спортивно-митецький та духовний центр «Моя Україна» та наші колеги з редакції газети «Вільне життя».

Компетентне журі конкурсу «Людина року-2024», яке понад 10 останніх років очолює відома у нашому краї людина, заслужений працівник промисловості України, громадський діяч, меценат Олег Іванович Караванський, визначилося з людьми, що стали гордістю нашого Тернопілля.

Зокрема це – учасники російсько-української війни, інспектор служби «102» ГУНП у Тернопільській області Назар Вікторовський та чортківчанин Олег Дубовий, радник Чортківського міського голови, голова громадської організації людей з інвалідністю «Вікторія» Іван Космина, вдова Героя України полковника Сергія Лі з Кременецької ОТГ Людмила Лі. Лікарі та волонтери – завідувач нейрореабілітаційним відділенням обласної психоневрологічної лікарні, волонтерка Любов Бочан, доцентка кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, голова Тернопільського осередку ГО «Медичний майдан», волонтерка Тамара Воронцова, завідувач травматологічного відділення Чортківської центральної міської лікарні Андрій Нагірний, голова благодійного фонду «Промінь сонця», волонтерка Олена Мудра, митрофорний протоієрей, синкеп у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архієпарії УГКЦ Іван Говера, співачка, бандуристка, член товариства звязків з українцями за межами України «Україна – світ», волонтерка Олена Маруняк-Гайдичук. А також директор ТОВ «Агро-Рось» з села Качанівка Тернопільського району Олександр Самсоненко, що вирощує для України хліб, допомагає фронту власною продукцією, створює робочі місця, сплачує податки.

Особливо добрих слів пошанівку, захоплення відвагою, вдячності за наближення перемоги заслужили на урочинах учасники бойових дій. Війна додала роботи і медикам, сотням воїнів вони подарували друге життя, багатьох поранених бійців позбавили каліцтва, ставлячи на ноги бійців після поранень, контузій, складних операційних втручань. На духовному фронті працюють духівники та капелани.

На переконання членів журі конкурсу, переможців цьогоріч 11, але їх могло бути значно більше, адже тих, хто сьогодні самовіддано та жертовно тримає свій фронт – бойовий, медичний, волонтерський, духовний – тисячі, кращі з них, а це цьогорічні лауреати обласного конкурсу «Людина року» підкреслили це своїми вчинками, щоденними зусиллями задля перемоги над ворогом та збереженням вільної і незалежної України.