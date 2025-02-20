На Тернопільщині відбувся круглий стіл з нагоди 140-річчя від дня народження видатного українського психолога Степана Балея

Зустріч із Степаном Балеєм на його малій Батьківщині.

7 лютого в КЗ «Великобірківський ліцей імені Степана Балея» відбувся круглий стіл з нагоди 140-річчя від дня народження видатного українського і польського психолога, психоаналітика, логіка, педагога, лікаря доктора філософії і доктора медицини Степана Балея. У його науковому доробку значна кількість праць з питань дитячої, педагогічної, соціальної психології, також С. Балей – автор перших підручників українською мовою: «Нарис психології» (1922 р.) і «Нарис логіки» (1923 р.). Окірім того С. Балей був членом НТШ, заснував і очолив кафедру дитячої і педагогічної психології Варшавського університету (1928–1952 рр.), директором Варшавського педагогічного інституту Спілки учителів (1936–1951 рр.), членом Польської Академії Наук.

Степан Балей народився 4 лютого 1885 р. в с. Великі Бірки, але уся його життєва доля і наукова діяльність пройшла в Австро-Угорській імперії, згодом у ІІ Речі Посполитій, а після Другої світової війни – у Польській Народній Республіці. Та попри те, він завжди наголошував, що є українцем. На жаль, його ім’я стало широко відомим в Україні аж на початку 1990-х років.

Під час «круглого столу» педагоги ліцею, працівники соціокультурної сфери Великобірківської громади, науковці: психологи, педагоги та історики вишів Тернополя розповіли про біографію Степана Балея, його науково-педагогічну діяльність, проаналізували ідеї та концепції психології виховання, значення його праць для сучасної психології і педагогіки тощо.

Зокрема, під час обговорення популяризації наукової спадщини С. Балея професор кафедри психології ТНТУ ім. Івана Пулюя Ярослав Стоцький, завідувач кафедри, доцент Василь Вишньовський та один із перших дослідників життєвого шляху науковця Володимир Ханас запропонували Великобірківському селищному голові Любомиру Ковчу, виступити з ініціативою і спільно із міським головою Тернополя Сергієм Надалом встановили меморіальну дошку на одному із будинків на вулиці в Тернополі, яка носить ім’я Степана Балея. Також В. Вишньовський подарував для ліцею монографію «Відомі психологи» авторства викладачів кафедри ТНТУ ім. І. Пулю Г. Ложкіна, І. Моначин, І. Періг у якій є розділ про життєвий шлях і наукову діяльність Степана Балея.

Учасники «круглого столу» також зініціювали проведення таких зустрічей з метою популяризації наукової спадщини Степана Балея й у наступні роки.