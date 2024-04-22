На Тернопільщині відбулась велика Хресна дорога: віряни молились за перемогу України

21 квітня в Марійському духовному центрі «Зарваниця», що на Тернопільщині, відбулась театралізована Хресна дорога. Очолив Хресну ходу архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

Віряни пройшли 14 стацій Хресної дороги, яка відтворює шлях Ісуса перед розп’яттям. Після останньої, тіло Христа поклали до гробниці, розповіли на сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Організували театралізоване дійство студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Актуальний зміст роздумів, укладених з благословення митрополита Василія, сприяли глибокій призадумі та щирій молитві, яка підноситься до Господа із глибини серця кожного.

Присутні молилися за українських воїнів, за звільнення полонених, одужання поранених, віднайдення усіх пропавши безвісти, за дітей та цивільне населення, яке й досі перебуває під окупацією росії, за волонтерів, медичних працівників, рятувальників, за тих, що втратили своїх рідних та за загиблих героїв. На кожній стації лунала молитва за міста, які прийняли найбільший удар окупантів, адже деякі з них стерті з лиця землі.

Трансляцію заходу виклали на сторінці Марійського духовного центру “Зарваниця”.