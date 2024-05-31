На Тернопільщині у державну власність повернули частину палацу

Рішенням суду у державну власність повернеться частина Вишнівецького палацу розташованого на Тернопільщині.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Днями Господарський суд Тернопільської області задовольнив позовні вимоги Національного заповідника «Замки Тернопілля» до Вишнівецького державного виробничо-торговельного підприємства «Шкіргалантерея». Отже, Заповіднику мають повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики. Адже вона є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу та належить виключно державі й всім українцям.

Наразі майно закріплене на правах оперативного управління за Національним заповідником «Замки Тернопілля», що належить до сфери управління МКІП.

Підприємство «Шкіргалантерея» свідомо використовувало документи, які втратили чинність. Воно протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацо-паркового комплексу для подальшого їх відчуження, оскільки перебуває на стадії ліквідації.

Судова тяганина за цією справою тривала два роки. Завдяки кропіткій роботі, зокрема зі збирання доказів та доведення у судовому процесі належності спірного майна до комплексу пам’ятки національного значення, представникам Національного заповідника та МКІП вдалося відновити порушене право держави та захистити українську спадщину.

Довідка:

Вишнівецький палац — це архітектурна пам’ятка 18 століття загальнодержавного значення у смт Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.