На Тернопільщині триває реконструкція мосту: відома дата завершення робіт

На Тернопільщині триває реконструкція мосту через річку Гнізна на трасі міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Містобудівники зараз працюють над основами трьох майбутніх опор мосту у Теребовлі.

На перших двох опорах вже завершили влаштування буронабивних паль. 34 стрижні влаштували на глибину 12 метрів. Крім цього, на опорі №1 зробили бетонну основу під ростверк – верхню частину пальового фундаменту. Далі на цій бетонній конструкції будуватиметься опора, інформують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

“Важливо зауважити, що для влаштування кожного стрижня використовується більш ніж 7 метрів кубічних бетону. Для того, щоб матеріал набув необхідної міцності, потрібно щонайменше 28 днів. Також підкреслимо, що після цього терміну підрядна організація Служби відновлення проводить випробування несучої здатності влаштованих паль. Це запорука того, що новий міст у Теребовлі служитиме десятиліттями” – зазначають у службі.

Нагадуємо, що з 3 червня у зв’язку з цими роботами тимчасову переправу біля реконструйованого мосту у місті Теребовля буде закрито. Рух тимчасовою переправою буде закрито для всіх видів транспорту.

Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна 2 шляхами:</strong

1. Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:

повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

з’їжджають з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів

рухаються дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

2. Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:

повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач

повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.