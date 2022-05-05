Цього року заплановано перевиконати показники, які були спрогнозовані на поточний рік.

Із запланованої посівної площі у 561, 7 тис. га., на сьогодні засіяно 410,2 тис. га., а це 73%.

На 100 і більше відсотків засіяні ранні зернові, багаторічні трави безпокривні, інші зернові.

Також вже посаджено 89% картоплі та 99,8% соняшника.

Активно почали висаджувати пізні культури: соя 41,9% та кукурудза на зерно 57,1%.