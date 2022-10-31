У Тернопільській області з 1 листопада стартує осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно-літньої заборони на період нересту 2023 року.

На цей період забороняється промисловий, любительський і спортивний вилов риби на зимувальних ямах у рибогосподарських водних об’єктах Тернопільщини.

Перелік та межі зимувальних ям у 2022-2023 рр. у водних об’єктах у Тернопільської області

річка Золота Липа:

в адміністративних межах м. Бережани (Бережанської ТГ) Тернопільського району;

від автомосту в с. Лядське (Монастириської ТГ) Чортківського району вниз за течією на відрізку 2000 м.

річка Серет:

від пішохідного мосту біля Залозецького спиртозаводу до автомобільного мосту в смт Залізці (Залозецької ТГ) Тернопільського району;

від автомосту в с. Ренів (Залозецької ТГ) Тернопільського району до гідроспоруди в с. Вертелка (Тернопільської ТГ) Тернопільського району;

від автомосту в с. Петриків до першого домогосподарства в с. Велика Лука (Великоберезовицької ТГ) Тернопільського району;

від автомосту в с. Довге до автомосту в с. Долина (Теребовлянської ТГ) Тернопільського району;

від автомосту біля парку імені Івана Франка в м. Чортків (Чортківської ТГ) Чортківського району вверх проти течії на відрізку 100 м;

від останнього домогосподарства с. Мишків до Більче-Золотецької ГЕС (Більче-Золотецької ТГ) Чортківського району.

річка Стрипа:

від автомосту в с. Глинна до дамби гідроспоруди в с. Медова (Козівської ТГ) Тернопільського району;

від першого домогосподарства с. Плотича (Козівської ТГ) Тернопільського району до останнього домогосподарства с. Денисів (Купчинецької ТГ) Тернопільського району;

від дамби Осівецької ГЕС Чортківського району вверх проти течії на відрізку 500 м;

від першого домогосподарства с. Рукомиш вниз за течією до автомосту об’їзного автомобільного шляху м. Бучач (Бучацької ТГ) Чортківського району;

від останнього домогосподарства с. Сороки вниз за течією до першої будівлі с. Язловець (Бучацької ТГ) Чортківського району;

річка Коропець:

від дамби на лівому і правому березі ставу с. Козівка (Козівської ТГ) Тернопільського району – зона 200 м;

від дамби на лівому і правому березі ставу смт Козова (Козівської ТГ) Тернопільського району на відрізку 200 м.

річка Збруч:

– від останнього домогосподарства с. Кокошинці (Гримайлівської ТГ) Чортківського району на відстані 800 м вниз за течією;

– від дамби Боднарівської ГЕС Чортківського району вверх проти течії на відрізку 1000 м;

від автомосту Тернопіль-Хмельницький у смт Скала-Подільська (Скала-Подільської ТГ) до Бережанківської ГЕС Чортківського району;

від останнього домогосподарства с. Залуччя (Скала-Подільської ТГ) Чортківського району вниз за течією до Ніверської ГЕС Чортківського району.

6) річка Горинь:

від дамби с. Борсуки до першого домогосподарства с. Нападівка (Борсуківської ТГ) Кременецького району;

від останнього домогосподарства с. Нападівка (Борсуківської ТГ) Кременецького району до мосту біля РМЗ, що в м. Ланівці (Лановецької ТГ) Кременецького району;

від автомосту смт Вишнівець до автомосту с. Бодаки (Вишнівецької ТГ) Кременецького району.

річка Іква:

від автомосту с. Іква з притоками до автомосту с. Сапанів (Кременецької ТГ) Кременецького району.

річка Вілія:

– від автомосту с. Новостав (Шумської ТГ) Кременецького району вниз за течією на відрізку 1500 м;

став УТМР “Королівський міст” с. Іква на ділянці на правому березі до с. Сапанів (Кременецької ТГ) Кременецького району.