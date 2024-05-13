На Тернопільщині скажений кіт покусав трьох людей: у селах оголосили карантин

У Скала-Подільській ОТГ кіт, хворий на сказ, покусав трьох осіб. Відповідно спеціалісти Чортківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та Борщівської дільничої лікарні ветеринарної медицини скликали засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Основна мета засідання – запровадження карантинних обмежень та оголошення неблагополучним по сказу тварин селища Скала-Подільська із населеними пунктами загрозливої зони: Бурдяківці, Збриж, Іванків та Бережанка Скала-Подільської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області.

Спеціалістами ветеринарної медицини було проведено відбір патматеріалу для дослідження на сказ, діагноз підтверджений Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби.

Згідно затвердженого плану буде проведено облік всіх наявних собак і котів у вищевказаних населених пунктах, їх вакцинацію, обстеження мисливських угідь з метою можливого виявлення трупів бродячих собак, котів та інших диких звірів та інші карантинні обмеження терміном 60 днів.

Вкотре нагадуємо, що сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Вірус викликає своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. Якщо постраждалому або постраждалій своєчасно не надати кваліфіковану медичну допомогу, смерть неминуча.