На Тернопільщині школярі масово хворіють на віруси

Протягом тижня на Тернопільщині різко зросла захворюваність на грип і ГРВІ. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, у краї зафіксувано 4439 інфікованих, більше половини з них – школярі.

Збільшення кількості хворих пов’язують із ускладненням погодних умов, а також поширенням вірусів, характерних цій порі. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, серед хворих – найбільше дітей шкільного віку.

«За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 8,7%, 4439 випадків проти 4084). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 59,6%, а це 2645 осіб, школярів – 65,3% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 11,7%, серед школярів – на 19,2%».

Упродовж минулого тижня у краї понад сто людей госпіталізували із діагнозом ГРВІ та грип, 46 із них – діти. Також на Тернопільщині зареєстрували 19 нових випадків COVID-19.