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Без батька залишилася багатодітна родина: на Тернопільщина попрощаються з 42-річним Героєм

18.03.2024

Ірина Нова

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Війна з рф, Тернопільщина, Новини

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Завтра 42-річного захисника Михайла Хомина з Тернопільщини проведуть в останню дорогу. Серце захисника зупинилося у Львівському госпіталі після важкої операції. 

Михайло у перші місяці війни пішов добровольцем захищати Україну, воював на Донецькому напрямку.

Назавжди 19: на Тернопільщині попрощалися з юним Героєм

 «Перебуваючи у відпустці, після важкої операції Михайло Хомин помер у Львівському госпіталі. Без батька залишилася багатодітна родина», – повідомили у Саранчуківській громаді.

Поховають воїна завтра, 19 березня, о 12.00.год. у с. Рибники. 

Кортеж із тілом Героя-Захисника буде проїжджати селами Саранчуківської громади завтра, 19 березня , орієнтовно об 11.00. год. 

Співчуття рідним та близьким воїна.

Вічна пам’ять Герою!

Теги: загиблі герої, війна з Росією, Михaйло Хомин, Тернопільщина

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