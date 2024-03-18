Без батька залишилася багатодітна родина: на Тернопільщина попрощаються з 42-річним Героєм

Завтра 42-річного захисника Михайла Хомина з Тернопільщини проведуть в останню дорогу. Серце захисника зупинилося у Львівському госпіталі після важкої операції.

Михайло у перші місяці війни пішов добровольцем захищати Україну, воював на Донецькому напрямку.

«Перебуваючи у відпустці, після важкої операції Михайло Хомин помер у Львівському госпіталі. Без батька залишилася багатодітна родина», – повідомили у Саранчуківській громаді.

Поховають воїна завтра, 19 березня, о 12.00.год. у с. Рибники.

Кортеж із тілом Героя-Захисника буде проїжджати селами Саранчуківської громади завтра, 19 березня , орієнтовно об 11.00. год.

Співчуття рідним та близьким воїна.

Вічна пам’ять Герою!