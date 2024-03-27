27.03.2024 16:09

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині шістьох п’яних працівників поліції мобілізували до ЗСУ

27.03.2024

Ірина Нова

256

Новини, Офіційно, Тернопільщина

Поширити:

Нa Тeрнопільщині мобілізували 6 прaцівників поліції, які пeрeбувaли нa роботі і позaробочий чac в cтaні aлкогольного cп’яніння. Розпоряджeння про поcилeння пeрeвірок ceрeд прaцівників видaв кeрівник поліції Тeрнопільщини Ceргій Зюбaнeнко, пише видання  ZAXID.NET

Після його призначення на посаду начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області, Сергій Зюбаненко зазначив, що поліцейським під час воєнного стану забороняється вживати алкоголь, навіть у позаробочий час та у вихідні дні.

Однак з початку року внутрішня інспекція поліції виявила, що 6 правоохоронців перебували в стані алкогольного сп’яніння вдома, або поза роботою. Їх звільнили, а через два дні чоловіки вже отримали повістки для проходження військово-лікарської комісії та відправки в ЗСУ.

«В нас запроваджена зараз така система. Працівники інспекції оголошують збір особового складу по тривозі та мають право спеціальним приладом Drager перевіряти поліцейських чи вживали вони алкоголь. У випадку, якщо факт сп’яніння співробітника поліції підтвердився, його одразу звільняють з роботи», – зазначили в прес-службі поліції Тернопільщини.

Відомо, що нещодавно працівники інспекції зафіксували, що один поліцейський Шумського відділення поліції був в стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка звільнили і він вже отримав повістку. Такий же випадок трапився з правоохоронцем в Зборівській громаді.

Він перебував напідпитку на вихідних вдома.

Під час проходження експертизи за допомогою пристрою Drager сп’яніння в чоловіка підтвердилося.

Поліцейського звільнили і також вручили повістку.

Львівський oбласний ТЦК очолив ексвoєнкoм Тернoпільщини

 

Теги: алкогольне сп'яніння, мобілізація, поліція Тернопільської області, Сергій Зюбаненко

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах