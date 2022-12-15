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На Тернопільщині шахраї пропонують фінансову допомогу від благодійних фондів

15.12.2022

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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У Тернопільській області шахраї продовжують пропонувати “фейкову” фінансову допомогу ніби то від благодійних фондів. 

Більше того, аферисти настільки вільно себе почувають, що подібні дописи ставлять під постами селищних та сільких рад, повідомили у Козівській селищній раді.

“Шановні мешканці Козівської громади! Почастішали випадки шахрайства. Зловмисники “ловлять” на обіцянки надати фінансову допомогу, але дають тільки купу проблем. Навіть під нашим попереднім постом з несправжньої сторінки скинули рекламу такої “допомоги”. Такі “приманки” часто ілюструють фотографіями офіційних осіб, державними символами – усе, щоб викликати довіру читача. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Не заповнюйте ніяких анкет. Не бійтеся передзвонити в офіційну установу і уточнити дані”, – йдеться у дописі Козівської селищної ради.

“Фейкові” оголошення про допомогу можуть мати такий вигляд:

 

На зображенні може бути: 1 особа та текст «напишить коментар... натиснть Enter, щоб опублкувати. па еш натиснть на Sandra Walton громадяни украйни та люди, якi̇ потребують допомоги подайте заявку на фнансову подтримку сьогодн разом i3 нцативою UAPPL. <a href=

Автор: Роман Васильович

Мітки: шахраї, фінансова допомога

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