На Тернопільщині шахраї пропонують фінансову допомогу від благодійних фондів

У Тернопільській області шахраї продовжують пропонувати “фейкову” фінансову допомогу ніби то від благодійних фондів.

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Більше того, аферисти настільки вільно себе почувають, що подібні дописи ставлять під постами селищних та сільких рад, повідомили у Козівській селищній раді.

“Шановні мешканці Козівської громади! Почастішали випадки шахрайства. Зловмисники “ловлять” на обіцянки надати фінансову допомогу, але дають тільки купу проблем. Навіть під нашим попереднім постом з несправжньої сторінки скинули рекламу такої “допомоги”. Такі “приманки” часто ілюструють фотографіями офіційних осіб, державними символами – усе, щоб викликати довіру читача. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Не заповнюйте ніяких анкет. Не бійтеся передзвонити в офіційну установу і уточнити дані”, – йдеться у дописі Козівської селищної ради.

“Фейкові” оголошення про допомогу можуть мати такий вигляд: