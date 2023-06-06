На Тернопільщині розпочався сезон білих грибів (Фотофакт)

На Тернопільщині уже розпочався сезон білих грибів. Цього року дещо пізніше, ніж у попередні роки. Через посушливу погоду біляків у лісах не так багато. Та краяни все ж діляться світлинами з успішного тихого полювання.

“Сезон білих грибів – 2023 відкрито! Тернопільська область, Чортківський район, село Трибухівці. 04.06.2023”, – пише Степан Андреїв.

Коли починати полювання на білого?

Літні місяці є прекрасним часом для збирання популярних і смачних грибів.

Білий гриб живе в сосновому або дубовому лісі. Починає прорізатися крізь опале листя в червні. Білий гриб не виділяє ніякого запаху, тому грибники-початківці сумніваються – а чи їстівний він, цей гриб?

Характерні ознаки цього гриба темно-бурий капелюшок, біла ніжка з бурим відтінком і щільна м’якоть. Є все вище перераховане – то це білий гриб. А запах ви від нього відчуєте тільки в сухому вигляді, і запах цей незрівнянний і неймовірно апетитний!

Білі гриби. Де їх збирати?

За місцем зростання боровики поділяють на березові, дубові, ялинові і соснові. Для кожної пори білий гриб вибирає собі улюблене місце.

Першими на початку червня на добре прогрітих місцях з’являються березові білі, разом з підберезники і ще деякими грибами. В цей час колосяться хліба, тому в народі їх називають колосовики.

У липні, в першій декаді, приходить пора для грибного полювання в дібровах. Білі дубові гриби дружні: зустрічаються цілими сімейка. Пізніше, але теж в липні, знову з’являються березові білі. Їх називають «жнівники», оскільки в поле починаються жнива. Шукати такі білі треба в березовому лісі.

У кінці липня і початку серпня вилазять із землі ялинові білі. Зустрічаються вони в молодих посадках ялинок, а ще в змішаному лісі, де багато беріз і ялин. За ялиновими приходять соснові білі, темноголовікі – вони вже ростуть до кінця сезону, вважають за краще узлісся або галявинки з негустим папороттю, порослі кущами і рідкісними соснами.

Так коли збирають білі гриби? Терміни збору різних грибів приблизні. В першу чергу вони залежать від кліматичних умов. Звичайно, тепла і в міру дощова погода дозволить грибам з’явитися раніше середніх термінів, а холодна або занадто суха затягне час їх збору.

Коли збирати білі гриби?

Найкращий час доби для збору грибів – рано вранці. Гриби добре збирати, поки не опала роса, і до того, як їх нагріє сонце. Тоді гриби зберігаються більш тривалий час. Нагріті ж сонцем, укладені в кошик або відро товстим шаром, вони починають швидко псуватися – стають вологими і слизькими, видають неприємний запах. Вони не придатні для переробки.

Вдалого тихого полювання!