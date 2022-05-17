На Тернопільщині переселенцям за березень-квітень виплатили майже 257,9 мільйонів гривень допомоги на проживання.

Кошти отримали 43 181 внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Отримувати щомісячну допомогу від держави мають право: громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або тих, які знаходять в тимчасової окупації чи в оточенні (блокуванні), громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Допомогу на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надають у таких розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень, для інших осіб – 2 000 гривень», – кажуть у Тернопільській ОВА.