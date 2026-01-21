На Тернопільщині обговорили готовність до надзвичайних ситуацій. Відбулося засідання координаційного штабу

Засідання регіонального координаційного штабу, в якому взяло участь керівництво силових структур та екстрених служб області.

У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбулося засідання регіонального координаційного штабу. У ньому взяли участь керівники силових структур та екстрених служб області. Захід очолив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Основною метою зустрічі стала підготовка регіону до можливих викликів і надзвичайних ситуацій, зокрема в умовах воєнного стану та складної енергетичної ситуації.

Під час засідання учасники обговорили алгоритми дій у разі зникнення електропостачання, тепла, води або газу. Йшлося про чітку координацію між службами та оперативне реагування на можливі кризові сценарії.

Окрему увагу приділили питанням захисту та безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, енергооб’єктів, медичних закладів, систем водо- і теплопостачання, а також вузлів зв’язку.

Також обговорили забезпечення стабільної роботи транспортної системи області у разі надзвичайних ситуацій, щоб зберегти логістику та доступність екстрених служб.

Важливим блоком стало питання функціонування «Пунктів Незламності». Учасники наголосили на необхідності їхньої повної автономності. Йдеться про забезпечення генераторами, паливом, запасами води та тепла, а також стабільним зв’язком. Саме ці пункти мають стати ключовою підтримкою для населення у складних умовах.

За підсумками засідання наголошено, що лише чітка та злагоджена взаємодія всіх служб дозволить забезпечити стабільну життєдіяльність Тернопільщини та гарантувати безпеку її жителів.