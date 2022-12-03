На Тернопільщині неповнолітній «рекордсмен» без водійського посвідчення 15 разів порушив ПДР

Крайні два випадки зупинки патрульними сталися впродовж двох днів.
«Зокрема, 29 листопада на нього склали три протоколи, оскільки хлопець не лише порушив ПДР, а й намагався втекти від поліції., ігноруючи вимогу про зупинку. На водія склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перетин суцільної роздільної смуги) за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку) та за ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне протягом року керування автомобілем особою, яка не має такого права). Остання стаття передбачає 34 тис. грн штрафу. Наступного ж дня його знову зупинили за їзду з порушенням правил. На нього знову склали адмінпротоколи за ч.5 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) та ч.1 ст. 122 КУпАП (порушення ПДР)», – кажуть у Патрульній поліції Тернопільської області.
Відомо, що батьки юнака перебувають за кордоном. Патрульні передали інформацію про порушника іншим підрозділам поліції, які наразі з’ясовують, чи батьки виконують обов’язки щодо виховання хлопця та мають притягнути винних до передбаченої відповідальності.